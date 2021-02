Morre Rafael Dias, ex-participante do 'The Voice Brasil'

Rafael Dias, participante do The Voice Brasil 2015, faleceu nesta terça-feira, 9 Foto: Reprodução / GloboPlay

Rafael Dias, ex-participante do The Voice Brasil, morreu aos 37 anos na madrugada desta terça-feira, 9. O cantor havia sido internado na UPA Centro-Sul, em Belo Horizonte, no dia anterior com fortes dores abdominais e teve uma parada cardiorrespiratória.

O corpo foi cremado no cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em uma cerimônia restrita a amigos e parentes.

Rafael participou da quarta temporada do The Voice Brasil, da TV Globo, em 2015. Ele foi acolhido no time de Lulu Santos ao se apresentar com a canção Oh, Chuva, do grupo Falamansa. O cantor foi eliminado do reality show na fase das batalhas.

O cantor nasceu no Alto da Vera Cruz, em BH. Seu perfil no reality show dizia: “Filho de capoeiristas, Rafael Dias e gostava de participar das rodas de capoeira com os pais. Começou a estudar violão com 18 anos. A partir daí, o participante não parou mais e sua relação com a música só se fortaleceu. Durante a carreira, Rafael já gravou um disco e um EP. Além de cantar, o participante dá aula de musicalização em uma ONG”.