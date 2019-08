Morre mãe de Carolina Dieckmann: ‘Meu colo não está mais aqui’

Carolina Dieckmann ao lado da mãe Maíra Dieckmann. Foto: Instagram / @loracarola

A mãe de Carolina Dieckmann, Maíra Dieckmann, morreu no último domingo, 25. A causa ainda não foi divulgada e a atriz fez uma homenagem no Instagram.

"Mãe. Sim, essa é a palavra que nunca mais eu vou dizer, porque hoje morreu meu colo. Porque nada mais de mal, ou de grave, poderia acontecer comigo, porque meu colo não está mais aqui", começou.

"Minha mãe passou a vida dando colo: para qualquer um e para todos. A pessoa mais generosa que eu conheci, a mais doce, a que me treinou desde cedo a não brigar, a escolher o bem, a tentar sempre compreender o caminho, as escolhas e o lugar do outro. Os limites do outro. A deixar ir. O amor liberta, sempre", disse.

A atriz falou também que ainda não acredita no que aconteceu e que Maíra morreu enquanto dormia. “Eu estou devastada. Essa é a palavra que mais explica o que eu estou sentindo. Meu coração está queimando de dor. Mãe, a partir de hoje, eu vou morrer um pouco todo dia; de saudade. Te amo", desabafou.

Padre Fábio de Melo, Luciano Huck, Angélica, Selton Mello, Regina Casé, Claudia Raia, Marina Ruy Barbosa e outras personalidades lamentaram o acontecimento na rede social de Carolina Dieckmann.

Veja a postagem da atriz na íntegra: