Morre Lino, pai de Linn da Quebrada

Linn e Lino passaram anos sem se ver e se reencontraram pouco antes do confinamento no ‘Big Brother Brasil 22’. Foto: Instagram / @LinnDaQuebrada

O pai da cantora Linn da Quebrada morreu na madrugada desta quarta-feira, 11, em São Paulo. Lino sofreu um infarto e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

A artista havia passado muitos anos sem ver o pai. No inicio de 2022, pouco antes do confinamento no Big Brother Brasil, eles se reencontraram e vinham tentando restabelecer o laço familiar.

“Eu ainda não consegui entender como você conseguiu mudar da água para o vinho”, contou o sr. Lino, num vídeo com a cantora. “Isso é um grande mistério”, responde Linn, em tom humorado.

“Te amo, pai”, ela fala. “Eu também te amo filha. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã, sempre.”

Na legenda do vídeo, a artista falou sobre o reencontro. “Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!”.

Nas redes sociais, a cantora lamentou o ocorrido, agradeceu a preocupação dos fãs e informou que precisaria se afastar dos holofotes por um tempo, até compreender o que aconteceu.

"É com muita tristeza que, infelizmente, informo para vocês sobre a morte do meu pai. A vida é, de fato, feita de instantes. As chegadas e partidas nos dizem e significam muitas coisas. Vou precisar de um tempo para compreender o que aconteceu. Volto para as redes assim que possível. Agradeço a preocupação e mensagens que estou recebendo. Conto com a compreensão de vocês. De alguma maneira, tudo ficará bem. Se cuidem, Lina Pereira".

Atualizado às 11:15, do dia 11 de maio de 2022.