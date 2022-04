Morre Kenneth Tsang, ator de '007' e 'A Hora do Rush 2', aos 87 anos

O ator Kenneth Tsang, conhecido internacionalmente por papéis em filmes como '007' e 'A Hora do Rush 2', morreu aos 87 anos. Foto: Aaron Tam/AFP

O ator Kenneth Tsang foi encontrado morto nesta quarta-feira, 27, em um quarto de hotel no sul da China. Ele estava realizando uma quarentena de sete dias após ter retornado de Cingapura na última segunda, 25.

Segundo o jornal South China Morning Post, ele havia testado negativo para covid-19 e não tinha condições médicas subjacentes. A causa da morte ainda não foi relevada.

Nascido em Xangai, Tsang começou a atuar após obter um diploma de arquitetura na Universidade da Califórnia, em Berkeley, fazendo sua estreia em 1955.

Veterano da atuação, ele ficou conhecido internacionalmente por seus papéis de ação. Ele fez 007 - Um Novo Dia Para Morrer (2002), clássico filme do personagem James Bond, The Killer - O Matador (1989), do diretor John Woo, A Hora do Rush 2 (2001), estrelado por Jackie Chan e Chris Tucker, e Assassinos Substitutos (1998), ao lado de Chow Yun-Fat e Mira Sorvino.

Tsang foi casado três vezes e teve um filho com sua primeira esposa, Lan Di, e uma filha com sua segunda esposa, Barbara Tang.

Hong Kong está lidando com um surto renovado em casos da variante ômicron altamente transmissível e exige que todos os viajantes de entrada sejam submetidos a quarentena por até 14 dias./ Com informações da AP.