Morre Isaura Gomes, dubladora de Dona Clotilde, personagem do seriado 'Chaves'

A dubladora Isaura Gomes e a atriz Angelines Fernández, que interpretou a Bruxa do 71 no seriado 'Chaves'. Foto: Instagram/@wendel_bezerra/Reprodução/SBT

A dubladora Isaura Gomes morreu na manhã de sábado, 9, aos 83 anos de idade. A voz dela está imortalizada nas falas de Dona Clotilde, a eterna Bruxa do 71, personagem do seriado Chaves.

A informação foi divulgada pelo jornal Estado de Minas e a causa da morte não foi divulgada até o momento.

"A Isaura não queria comer e acabou ficando fraca. A princípio, ela ficou sendo alimentada por sonda nasal e internada para acompanhamento. No decorrer do tempo, foram surgindo intercorrências e outros problemas, como infecção de urina, a saturação não estava boa", afirmou uma fonte ouvida pela publicação, sem dar detalhes sobre o diagnóstico.

Nas redes sociais, fãs do seriado Chaves publicaram homenagems para a dubladora.

Uma triste notícia neste sábado: Faleceu a dubladora Isaura Gomes, voz da Dona Clotilde nos inéditos de Chaves e Chapolin no Multishow. Saiba mais: https://t.co/C1iw7aWNCa pic.twitter.com/tb56ehduX3 — Fórum Chaves (@ForumChaves) April 9, 2022

A dublagem brasileira perdeu hoje um de seus grandes talentos. A dubladora Isaura Gomes, voz da Dona Clotilde nos episódios inéditos de Chaves e Chapolin exibidos no Multishow em 2018! Descanse em paz! #DonaClotilde #IsauraGomes #Chaves #Chapolin #Dublagem pic.twitter.com/WoFpsiCkof — Turma do Chaves & Chapolin (@ChavesEChapolin) April 9, 2022

comecei o dia recebendo uma das notícias mais tristes… o mundo perde uma das maiores dubladoras do Brasil, nossa estrela Isaura Gomes é como se tivesse perdido uma das minhas avós e também a minha maior inspiração na dublagem, mas sua voz será eterna obrigada por tudo — Flora Paulita (@florapaulita) April 9, 2022

Além do personagem do mexicano Roberto Gomes Bolaños, Isaura Gomes dublou outros como Cascão, da Turma da Mônica, Betty Rumble, em Os Flintstones, a Miss Piggy, em Os Muppets, Álvida, em One Piece, a Bruxa da Terra Abandonada, em O Castelo Animado, Jane Jetson, em Os Jetsons, Leela, em Futurama, e chegou a narrar League of Legends.

No Instagram, o ator Wendel Bezerra prestou uma homenagem à companheira de trabalhos e publicou um vídeo realizado pela UniDub Brasil.

Confira: