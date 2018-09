Morre Franco Scornavacca, empresário e pai dos integrantes do KLB

O empresário Franco Scornavacca e o filho Bruno, integrante do KLB. Foto: Instagram/@brunoklb

O músico, produtor e empresário Franco Scornavacca morreu neste sábado, 15, por causa de uma parada cardíaca. Ele tinha 70 anos de idade. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Os filhos de Scornavacca, Kiko, Leandro e Bruno, estavam em Curitiba, no Paraná, quando souberam da notícia. Eles fariam uma apresentação do KLB na região e cancelaram o evento para retornar à capital paulista.

No perfil oficial no Instagram, Bruno lamentou a morte do pai. “Meu herói! Guerreiro. Virou um anjo! Foi pro lado do pai (sic). E o que fica é a saudade que está me matando. Amor infinito”, escreveu na legenda da foto em que ele e o pai dão as mãos.

Kiko também não conteve a emoção e postou uma homenagem ao pai no perfil no Instagram e agradeceu as mensagens de carinho dos seguidores e amigos. “Talvez eu não consiga agradecer a cada gesto de amor, carinho e solidariedade com minha família! Meu pai entregou a vida a Cristo antes de adormecer e para quem crê, entende que hoje já está nos céus sem nenhum problema, enfermidade, saudade, dor”, desabafou.

Além de agenciar a carreira dos filhos no início dos anos 2000, Scornavacca era empresário de cantores e grupos musicais. Impulsionou a trajetória dos sertanejos Zezé di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo. Também cuidou da carreira de Lulu Santos e Roberta Miranda.

O corpo do empresário foi enterrado no cemitério Horto da Paz, em São Paulo.