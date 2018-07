Demi Lovato lamenta a morte da bisavó, de 93 anos

Demi Lovato publicou uma foto com sua bisavó no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Demi Lovato, que vinha pedindo aos fãs orações para sua bisavó nos últimos meses, anunciou a morte de “Mimaw”, como ela a chamava. “Nessa manhã, eu perdi meu mundo e a mulher mais especial do mundo”, declarou a artista em seu Instagram, na legenda de uma foto com a bisavó.

A perda ocorreu apenas oito meses após a morte do bisavô de Demi, “Papa”, que tinha 88 anos. “Espero que você esteja com o ‘Papa’ agora”, afirmou a cantora em sua rede social. “Sinto falta do seu sorriso, do seu humor, de pintar suas unhas e dos seus beijos”, lamentou.

Apesar de todo o sucesso de seus hits e de ser uma das principais divas do pop atual, Lovato admite que sofria com problemas de autoestima e sua bisavó foi de grande importância para sua recuperação. “Eu atribuo minha força a ela”, disse a cantora.

Mesmo separadas por 70 anos de diferença na idade, as duas tinham uma relação muito próxima e os “Lovatics”, fãs de Demi Lovato, acompanharam a situação e mandaram mensagens de apoio a ela.