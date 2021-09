Morre aos 90 anos Marina Miranda, a Dona Charanga da 'Escolinha'

A atriz e humorista Marina Miranda morreu aos 90 anos. Foto: Reprodução Instagram / @sylviamirandaoficial

Morreu aos 90 anos Marina Miranda, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 20. A atriz e comediante estava internada desde domingo, 19, no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio, com um quadro grave de infecção urinária e doença pulmonar. Ela sofria de Alzheimer.

Marina ficou conhecida por suas personagens humorísticas em A Escolinha do Professor Raimundo, onde deu vida à Dona Charanga, e Balança, Mas Não Cai, formando uma dupla inesquecível com Tião Macalé.

Em 1977, Miranda fez a novela Dona Xepa, ao lado de Yara Cortes e Nívea Maria. Ela ainda participou de novelas e minisséries, como Tenda dos Milagres, Vereda Tropical e O Dono do Mundo.

A informação da sua morte foi confirmada hoje pela filha da artista, Sylvia Miranda. No domingo, ela compartilhou o estado de saúde da mãe. "Infelizmente, minha rainha, minha mãe entrou em coma devido ao Alzheimer e o estado está irreversível. Ela está com tuberculose, escara na 3 derme, infecção urinária, pulmonar", revelou.