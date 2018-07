Morre aos 87 anos o fotógrafo de moda do NY Times, Bill Cunningham

Bill fazia seus registros sempre em sua bike e usando jaqueta azul. Foto: AP Photo/Mark Lennihan, File

O icônico fotógrafo de moda do jornal americano The New York Times, Bill Cuningham, morreu neste sábado, 25, após sofrer um derrame.

Cuningham ficou conhecido por fotografar a moda de pessoas comuns pelas ruas de Nova York. Em 1978, ele começou a trabalhar para o jornal, após conseguiu chamar a atenção dos editores, pelo estilo chamativo de sua fotografia.

O fotógrafo se tornou um ícone por sempre realizar seus registros portando uma jaqueta azul, enquanto rodava a cidade de bicicleta em busca de seus famosos cliques, com sua câmera amarrada em uma bolsa em sua cintura.

O fotógrafo era conhecido por registrar pessoas comuns em Nova York. Foto: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Bill se tornou referência por ir além de simples registros, misturando o visual urbano com as figuras fashionistas que circulam anonimamente por Nova York.

O fotógrafo foi internado na última quinta-feira, 23, e não resistiu após sofrer um derrame na tarde deste sábado.