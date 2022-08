Morre aos 85 anos Joe E. Tata que interpretou o Nat em ‘Barrados no Baile’

O ator Joe E. Tata morreu aos 85 anos. Ele participou da série de sucesso 'Barrados no Baile' Foto: Instagram/@ianziering

O ator Joe E. Tata, que interpretou o personagem Nat na série de sucesso Barrados no Baile, morreu aos 85 anos. Ian Ziering, que vivia Steve Sanders na série, anunciou o falecimento do ator em suas redes sociais. Segundo o site TMZ, Joe sofria de Alzheimer desde 2014.

“Nos últimos meses, perdemos Jessica Klein, uma das escritoras e produtoras mais criativas de Barrados no Baile, Denise Dowse, que interpretou a Sra. Teasley, e agora estou muito triste em dizer que Joe E. Tata faleceu”, iniciou dizendo na postagem no Instagram.

Ziering seguiu relatando que Joe era um dos atores mais talentosos da geração passada de astros com quem aprendeu e lamentou sua morte para o Alzheimer. “Ele era realmente um old-school, lembro-me de vê-lo nos arquivos Rockford com James Garner anos antes de trabalharmos juntos em Barrados no Baile. Ele era um dos vilões na série original do Batman. Uma das pessoas mais felizes com quem já trabalhei, ele era tão generoso com sua sabedoria quanto com sua bondade.”

Joe participou de 238 episódios de Barrados no Baile e marcou presença na nova versão da série, que foi ao ar nos Estados Unidos de 2008 a 2013. Além disso, ele participou de produções como Magnum P.I., The Rockford Files, Hill Street Blues, e nos filmes Batman e The A-Team.