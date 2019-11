Morre, aos 54 anos, Jesus Sangalo, irmão de Ivete

A cantora Ivete e o irmão Jesus Sangalo, que morreu em novembro deste ano. Foto: Twitter/sangalo0510

O empresário Jesus Dias Sangalo morreu nesta quinta-feira, 7, por infecção generalizada após complicações em uma cirurgia bariátrica.

O irmão da cantora Ivete Sangalo estava internado há quase três meses, de acordo com informações da família.

Jesus estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Izabel, em Salvador, na Bahia. Ele tinha 54 anos de idade.

Ivete Sangalo havia publicado no Instagram, em agosto, uma série de vídeos falando sobre o estado de saúde de Jesus. “Queria agradecer pelas orações de vocês. Meu irmão já está bem, evoluindo bastante e a gente está muito feliz com isso”, disse na época.

Jesus era o mais velho dos cinco irmãos de Ivete. Outro irmão da cantora, Marcos Sangalo, morreu vítima de um atropelamento em Salvador quando ela tinha 16 anos.

O corpo do empresário é velado no Cemitério Jardim da Saudade, na Bahia, e deve ser cremado na manhã desta sexta-feira, 8, no mesmo local.