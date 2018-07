Morre Alexandra Szafir, irmã de Luciano Szafir

Luciano e Alexandra Szafir Foto: Reprodução/Facebook

O ator Luciano Szafir usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para lamentar a morte de sua irmã, Alexandra. Advogada, ela lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) há 11 anos.

Em um post no Instagram, Luciano disse que Alexandra era "a maior guerreira" que havia conhecido. "Perdeu a batalha para essa doença nojenta [...] Ale obrigado por tantos bons momentos na minha vida. Te amo pra sempre!!!!", escreveu.

Uma foto publicada por Szafiroficial (@szafiroficial) em Nov 4, 2016 às 3:36 PDT

Mesmo com as dificuldades causadas pela doença, Alexandra escreveu dois livros. O último, "desCasos 2", foi lançado em 2014 . A advogada escrevia apenas com o piscar dos olhos, que era como escolhia as letras. Na época do lançamento, a renda foi revertida para pesquisar a cura da síndrome.

Mãe de Luciano e Alexandra, Beth Szafir também postou no Instagram uma imagem da filha. "Com muita tristeza comunico aos meus amigos que a minha amada filha Alexandra descansou", escreveu.

O enterro de Alexandra está previsto para as 13h desta sexta, no Cemitério Israelita, no Butantã, zona oeste de São Paulo..