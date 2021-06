Morre a atriz Mabel Calzolari, aos 21 anos

Atriz Mabel Calzolari morre aos 21 anos. Foto: Instagram / @mabelcalzolarii

A atriz Mabel Calzolari, de apenas 21 anos, morreu nesta terça-feira, 22. Também conhecida pelo nome artístico de Maria Belén, ela deixa um filho de quase dois anos.

Mabel sofria de uma doença rara na medula, chamada aracnoidite adesiva. Ela teve morte cerebral confirmada pela mãe, Silvia Calzolari, em suas redes sociais.

A mãe da atriz postou uma mensagem de despedida para a filha junto com a confirmação da morte.

“Seu sorriso, sua beleza, sua força, sua energia, seu carisma, todo seu amor estão aí. E não vão embora nunca. Você pode partir, pode ir pra junto de Deus. Mas o que você inspirou e transformou estarão aqui para sempre”, escreveu.

A atriz deixa o filho, Nicolas, de um ano e 11 meses, fruto do relacionamento com o ator João Fernandes, que também fez um post para Mabel.

“Obrigado por lutar tanto por nós, pela nossa família, por ter me escolhido e me dado o maior presente que existe no mundo”, desabafou na legenda.

Mabel Calzolari nasceu na cidade de Córdoba, na Argentina, e veio para o Brasil aos 6 anos de idade.

Aos 15 anos, começou um curso de teatro no Paraná e, três anos depois, se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira de atriz. Mabel fez algumas participações na novela Orgulho e Paixão em 2018.

Após descobrir a doença, há 2 anos, Mabel passou por inúmeras cirurgias. Ela dividia sua luta contra a aracnoidite em suas redes sociais.