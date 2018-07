'Monogamia não é natural', diz Scarlett Johansson após separação

Scarlett Johansson também foi casada com o ator Ryan Reynolds. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Após menos de um mês do término do casamento de dois anos com o jornalista francês Romain Dauriac, Scarlett Johansson não parece ser muito fã do matrimônio. Em entrevista à Playboy americana, a atriz de Match Point afirmou que "monogamia não é natural".

"A ideia do casamento é muito romântica, é uma ideia muito bonita, e sua prática pode ser uma coisa muito bela. Mas não acredito que seja natural ser uma pessoa monogâmica. Pode ser que me critiquem por isto, mas acho que dá muito trabalho. Casamento dá muito trabalho”, disse a atriz de 32 anos. "E o fato de dar muito trabalho para tantas pessoas prova que não é algo natural", afirmou à revista.

Ela ressaltou que não estava criticando quem se casa. “Já fui casada. Mas eu acho que definitivamente vai contra algum instinto", afirmou. Ela também afirmou que oficializar a união é capaz de mudar o relacionamento.

"O casamento inicialmente envolve um monte de pessoas que não têm nada a ver com o seu relacionamento, porque é um contrato jurídico. Ser casado é diferente de não ser casado, e qualquer um que lhe diga que é o mesmo está mentindo. Isso muda as coisas. Tenho amigos que estavam juntos por dez anos e, em seguida, decidiram se casar, e eu pergunto no dia do seu casamento ou logo depois se é diferente, e sempre é. É uma bela responsabilidade, mas é uma responsabilidade", defendeu.