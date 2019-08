Ex-evangélica, Monique Evans tatua nome da namorada: ‘Você não pode me abandonar mais’

Monique Evans e DJ Cacá Werneck. Foto: Instagram / @moniquevansreal

Monique Evans, de 63 anos, está noiva da DJ Cacá Werneck, de 36, e resolveu homenageá-la com uma tatuagem para lá de ambiciosa.

Ela fechou o braço com desenhos de rosas e escreveu sobre as pétalas o nome e o sobrenome da companheira, com a qual se relaciona desde 2014. O trabalho levou quatro horas e a modelo compartilhou o momento no Instagram.

"Fechei o braço com rosas e o nome do meu amor", escreveu na rede social. "Tattoo é arte na pele. Prestem atenção na homenagem. Te amo, Cacá Werneck", declarou-se.

Nos stories, ela gravou uma mensagem para a noiva. "Está feliz? É mais que uma aliança, tá gata? Se bem que eu estou esperando minha aliança", disse aos risos. "Agora não tem mais jeito, tá Cacá Werneck? Você não pode me abandonar mais", completou.

Monique Evans recebeu diversos elogios de seus seguidores e alguns consideraram o ato uma prova de amor. Outros, no entanto, disseram que ela perdeu a noção e que ficou 'horrível'. Cacá Werneck também comentou a publicação da noiva.

"Nunca vamos nos separar. Pelo contrário, vamos nos casar depois da baby. Te amo. Homenagem linda. Não precisava, pois você demonstra seu amor todos os dias da forma mais intensa e verdadeira. Amor da minha vida", escreveu a DJ usando um emoji de aliança no comentário.

Em junho deste ano, Monique Evans declarou ao blog do Leo Dias, no UOL, que deixou de ser evangélica por viver um romance homossexual. Segundo ela, a igreja "massacrou" as duas. "Só tenho Deus no coração agora. Me cobravam muito só porque eu namoro com outra mulher", contou.