Monique Evans se separa de Cacá Werneck: ‘Estou traumatizada’

Monique Evans e Cacá Werneck se separam, após cinco anos juntas Foto: Reprodução Instagram/ @moniquevansreal

Monique Evans, 64 anos, terminou seu relacionamento com Cacá Werneck, 34 anos, após cinco anos de casamento. Em stories publicados nesta quinta-feira, 8, a apresentadora acusou a DJ de ter vazado a notícia do término para a imprensa e de envolver a filha, Bárbara Evans, na história.

“Ela [Cacá] resolveu contar tudo para um programa de televisão de fofoca, que começou a falar coisas que me magoaram demais, questionando a minha parte financeira, como se ela me sustentasse e meteu a Bárbara no meio disso” disse.

Sobre a sua filha, Monique afirmou que a ex-companheira sentiu ciúmes quando Bárbara a chamou para passar uns dias em sua casa, pois achou que ela iria “ arrumar um homem pra mim. Esse programa de televisão até disse que iriam me leiloar. Eu, com 64 anos, como assim?”, indagou. “Eu quero paz, não quero homem, não quero mulher, quero ficar sozinha. Estou traumatizada depois desse relacionamento”.

A ex-modelo explicou que já estava separada há um tempo de Cacá, pois as duas estavam brigando muito, porém a repercussão aconteceu depois que ela envolveu a filha ao falar sobre o relacionamento.

“Nós vínhamos brigando muito, desde o momento que ela alugou um apartamento sem eu saber e disse que precisava de um espaço pra ela, mas aquilo me chocou muito, foram quase seis anos morando juntas. Eu briguei algumas vezes porque ela fez algumas lives sem cuidados, beijando pessoas, sem máscara. Aí a gente se separou e eu tive covid-19”, afirmou Monique.

Evans conta que ficou 20 dias sozinha em casa se recuperando da doença e que, desde então, não estava mais com a companheira. “Poderia ser um término fácil como eu queria, sem meter a minha filha no meio. Realmente vou passar oito dias em Adolfo [casa da Bárbara]. O meu futuro eu quero que seja lá com os meus netos e com a minha filha, quero paz”, desabafou.

Após ter seu nome envolvido, Bárbara Evans resolveu se posicionar no Instagram ontem, 7. "Elas já são grandinhas o suficiente para cuidar da relação delas (...) Vocês acreditam mesmo que eu tenho poder de separar duas pessoas que se amam? (...) Quero que elas sejam felizes, mas não tenho nada a ver com isso.”

A reportagem procurou Cacá Werneck e Monique Evans, mas nenhuma delas retornou o contato até o momento.