Monica Torres lamenta a morte de Contardo Calligaris: 'Italiano amado'

Monica Torres e Contardo Calligaris se casaram em 2011 Foto: Instagram/ @monca_torres

Monica Torres, 63, fez uma homenagem ao marido, Contardo Calligaris, nas redes sociais, na noite desta terça-feira, 30. O escritor e psicanalista estava internado para o tratamento de um câncer e morreu ontem, aos 72 anos.

A atriz compartilhou uma série de fotos com o companheiro em seu perfil no Instagram. Na legenda, ela mencionou uma frase que foi dita recentemente por Contardo, que é um italiano radicado no Brasil.

"Italiano amado, você fez bom serviço, bom conosco. Inesquecível! Ah, é claro que você está à altura!", escreveu Monica. Nos comentários, diversos amigos do casal mandaram mensagens de apoio.

"Meus sentimentos, querida", disse a atriz Leona Cavalli. "Oh minha mãe! Meus sentimentos", escreveu Paloma Bernardi. "Um beijo amada, comentou Miguel Falabella.

Calligaris era colunista da Folha de S. Paulo desde 1999. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein e a informação da morte foi confirmada pelo seu filho, Max Calligaris, nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais