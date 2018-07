Monica Benini explica a razão de usar fraldas de pano no filho

Monica Benini, esposa de Junior Lima, explicou como está saindo a decisão de usar fraldas de pano com seu filho, Otto Foto: Luciana Prezia/Estadão

A modelo Monica Benini, mulher do cantor Junior Lima, fez post no seu Stories do Instagram para comentar como está sendo a decisão de usar fraldas de pano em seu filho Otto, que nasceu no início de outubro. Quando anunciou a decisão, em agosto, ela teve que rebater algumas críticas feitas por seguidores que contestavam o gasto de água que ela teria.

"Eu tenho recebido muitos inbox de mães me perguntando sobre as fraldas de pano e aí eu decidi contar um pouquinho pra vocês. Eu estou usando no Otto desde que ele nasceu, ele não usa fralda descartável e eu estou amando. Pele de recém-nascido é muito delicada, muito sensível né, de bebê em geral, e eu acho o toque da fralda de algodão muito mais gostosa. Então esse já é um dos motivos", falou.

"O que estou fazendo com o Otto é que eu coloco duas fraldas de pano, dessas branquinhas normais dentro da fralda moderna que é essa dos botõezinhos que é ajustável. A fralda que eu comprei pra ele usar nessa fase é pequenininha, é um tamanho RM, é toda feita de algodão e isso faz, lógico, com que a fralda vaze. Mas não vaza muito, vaza pouco. Então, não acho isso um grande problema”, continuou.

“Muita gente me perguntou também sobre a lavagem das fraldas, o que estou achando disso, eu achei muito simples: para as trocas da madrugada eu deixo um balde no banheiro dele com água e sabão de coco e aí a medida que eu vou tirando as fraldas dele eu tiro o excesso de cocô, quando tem, e coloco [a fralda] nesse balde para já deixar de molho. Isso eu faço à noite e a gente faz durante o dia aqui também. Depois, ou você lava na mão ou na máquina. E é isso", falou no Instagram.

"Depois eu já passo no formato que gosto de vestir nele. O tamanho maior dessa fralda moderna, que é a que ele vai usar daqui a pouco, eu tenho uma quantidade maior. Acho que para quem precisa de praticidade isso é ótimo porque você pode espaçar mais as lavadas se você não tem tempo para lavar o tempo todo", finalizou Monica.