Molly Shannon revela ter sido assediada por Gary Coleman: 'Queria ter me defendido mais'

Em entrevista ao 'The Howard Stern Show', Molly Shannon relembrou momentos de angústia com Gary Coleman, que tentou abusar sexualmente dela em um quarto de hotel. Foto: Instagram/@theofficialsuperstar e Chris Pizzello/Reuters

Na última terça, 12, a atriz Molly Shannon falou ao The Howard Stern Show sobre um assédio sexual que sofreu quando conheceu Gary Coleman, protagonista da série Arnold que morreu em 2010.

Durante sua participação no programa, a ex-integrante do elenco do Saturday Night Live relembrou o episódio, que também foi detalhado em seu livro Hello, Molly!.

Molly falou que foi levada para o hotel que Coleman estava e que tudo estava bem até que seu agente os deixou a sós: "Eu lembro que ele me mandou sentar na cama. Foi até fofo. Então, ele começou a me fazer cócegas, isso e aquilo".

A atriz ficou desconfortável com a situação e contou que Gary Coleman tentava a beijar, mesmo com ela pedindo que parasse. "Ele era implacável. Ele tentava me beijar e subir em cima de mim, e eu dizia: 'Não, Gary. Pare'. Eu o empurrei e ele subiu de novo na cama. Eu saía da cama e ele pulava nela novamente", fala.

"Se enrolava em mim. Eu o empurrava de novo e ele subia em mim. Eu acho que, por causa do tamanho dele, não me senti fisicamente ameaçada, mas continuava. Repetidamente. Eu o tirava de mim, ele voltava. Então, finalmente, o arremessei para longe", continua.

A atriz relembra que depois de Coleman se agarrar à perna dela, ela conseguiu correr e se trancar no banheiro: "Ele agarrou na minha perna e eu estava [tentando] chutá-lo. Me tranquei no banheiro e ele enfiou as mãos por baixo da porta. E ficava: 'Eu posso te ver'".

Molly Shannon explica que aproveitou o momento em que Coleman estava desatento para sair do quarto correndo: "Eu corri pra fora do quarto. Queria ter me defendido mais".