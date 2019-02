Modelo é mordida por porco ao posar para foto em ponto turístico

Michelle Lewin foi mordida por porco nas Bahamas. Foto: Instagram/@michelle_lewin

A modelo fitness e influenciadora digital Michelle Lewin levou um susto durante uma viagem às Bahamas, no Caribe, ao ser mordida por um porco. Ela estava posando para uma foto à beira do mar quando um dos suínos mordeu a região de seus glúteos.

Em um vídeo publicado no Instagram, Michelle compartilhou o momento com seus mais de 13 milhões de seguidores. No fim, é possível ver a marca da mordida na pele.

O caso ocorreu em Exuma, ilha das Bahamas conhecida por seus porcos. Os animais viraram atração turística porque ficam à beira d’água e interagem com os turistas.

Assista ao vídeo: