Modelo brasileira Barbara Fialho se casa com filho de Bob Marley

Barbara Fialho e Rohan Marley. Foto: Instagram / @barbara

A modelo brasileira Barbara Fialho, 31, se casou com o empresário Rohan Marley, 46, filho do cantor Bob Marley, morto em 1981, no último sábado, 23. A cerimônia ocorreu em Montes Claros, Minas Gerais.

A cerimônia simples se deu na igreja Senhor do Bonfim, na cidade onde a modelo nasceu e cresceu. Fãs e cerca de 70 convidados foram à cerimônia.

Ainda no Brasil, Barbara publicou na tarde desta segunda-feira, 25, um story comendo pastel ao lado do marido em uma lanchonete.

Ela integra o grupo de modelos da marca de lingerie Victoria's Secret e lançou a música Um Beijo ao lado do neto de Bob Marley, Jo Mersa Marley, em novembro de 2018.

Em entrevista concedida ao E+ recentemente, a modelo afirmou que tem interesse em seguir a carreira de cantora.