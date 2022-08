Modelo acusa ator Gustavo Novaes de estupro de vulnerável

Ator Gustavo Novaes é acusado de estupro. Foto: Instagram/@ogustavonovaes

O ator Gustavo Novaes, 49, foi acusado de estuprar uma modelo, 36, em 2019. O caso foi exposto no último domingo, 7, em uma entrevista de Ella ao Domingo Espetacular.

“Gustavo Novaes fez sexo comigo, enquanto estava completamente desacordada, inconsciente, e filmou. Eu fui estuprada por ele”, declarou Ella, alegando ter provas contra o ator. “Encaro isso com total tranquilidade, até porque ele não deixou por minha conta a narração, ele fez um vídeo, ele produziu um filme e deixou as provas, não foi eu”, completou a modelo, que precisou pausar a entrevista para vomitar, ao narrar as imagens.

Procurado pelo programa, o ator negou a acusação, declarando ser “um absurdo”. “A gente estava em um relacionamento casual, gostoso. Uma vez a gente estava transando, já tinha comentado de fazer um vídeo, e a gente fez um vídeo, ela acabou se importunando por causa disso. De onde vem esse papo de estupro, se a gente transava junto”, rebateu Gustavo.

O caso foi registrado por Ella em um boletim de ocorrência, 29 dias após o suposto crime. Contudo, a acusação reporta apenas a gravação do vídeo íntimo sem autorização. “Demorei muito tempo para entender que isso é estupro de vulnerável e mais ainda para aceitar”, justificou a modelo.

Agora, Ella e sua advogada tentam fazer com que a Justiça aceite a denúncia de estupro de vulnerável.