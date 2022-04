Mocita Fagundes comenta sobre relacionamento à distância com Tarcísio Filho: 'Saudades sempre'

O casal Mocita Fagundes e Tarcísio Filho vive um relacionamento à distância há 13 anos. Ele mora no Rio de Janeiro e ela em Porto Alegre. Foto: Instagram/@mocitafagundes_oficial

Você toparia um casamento à distância? Muitas pessoas podem achar que este modelo de relacionamento não funciona, mas existem exemplos que mostram o contrário, como o do casal Tarcísio Filho e Mocita Fagundes, que completa 13 anos de união neste ano e cada um mora em um estado diferente do Brasil: ele no Rio de Janeiro e ela no Rio Grande do Sul.

Na última segunda-feira, 4, Mocita compartilhou com seus seguidores no Instagram como lida com a distância no relacionamento.

"Muita gente me pergunta como meu casamento sobrevive à distância. São 13 anos - agora - 2022. Sinto saudades sempre. Da companhia, do beijo, das conversas boas, do sorriso, do cheiro, do sexo. Sinto saudades de tudo. Mas convivo bem com essa saudade. Super bem", iniciou.

Ela seguiu a reflexão trazendo uma nova perspectiva sobre o que é uma relação a dois: "Casamento não é acordar e dormir todos os dias juntos. É ter liberdade, é ter respeito, é ter admiração. É procurar ter independência financeira, é trabalhar no que gosta, é não dar satisfação, e sim, curtir, dividir os momentos... é cuidar".

Para concluir, a publicitária revelou que não vê o marido há quase um mês, mas que isso não diminiu o sentimento que nutre pelo o amado: "Faz quase um mês que eu não 'boto o olho' no Tarcisinho. Mas isso não diminui em absolutamente nada o amor imenso que eu tenho por ele. Quando eu posso, estou lá no Rio. Quando ele, pode, vem para Porto Alegre. É assim que vamos levando nosso casamento. Com saudades sim. Mas com muito amor, respeito, alegria, tesão... tudo isso tamém".

Em outra postagem, Mocita apontou os motivos que fazem seu casamento sobreviver tanto tempo mesmo sendo à distância: "O segredo do meu casamento se explica muito nessa foto. Ele é silêncio, eu sou barulho. Eu fui sozinha para o sambódromo ver a Mangueira desfilar com o tema 'das Marielles, Malês'. Comprei um ingresso numa frisa e fui. Estava louca para ver um desfile de pertinho", começou.

"Ele tem pavor de carnaval. Eu amo. É bem assim! Ele fica em casa lendo, eu vou me acabar na avenida. E nós respeitamos nossas escolhas. De lá, eu fiz eu FaceTime pra ele. Eu estava feliz, queria dividir isso com ele - que eu amo tanto. E ele me devolveu um sorriso lindo do tipo... 'só tu mesmo, aproveita!", acrescentou. A publicitária concluiu classificando o relacionamento com Filho como um "amor bacana".

"Somos uma dupla e tanto. Eu na corrida, ele na bicicleta. Eu atrás das câmeras, ele na frente. Ahhhh. Nós dois curtimos um museu juntos! (somos loucos por um museu). É assim que levamos nossa vida. Tentando deixar as coisas mais leves, nos amando e acima de tudo - respeitando nossas escolhas. Isso pra mim - é o amor bacana", finalizou.