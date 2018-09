'Mocinho generoso e charmosinho', se derrete Eliana pelo filho

Apresentadora Eliana Foto: Instagram/@eliana

Que a Eliana é mamãe coruja, todos já sabíamos. A apresentadora postou a primeira foto da filha Manuela quando ela tinha menos de um ano de vida. Agora, na madrugada desta quinta-feira, 29, ela se derreteu com uma foto do filho Arthur que postou no Instagram.

“Desta vez, a fofura fica por conta do meu menino. Que mocinho educado, generoso, amado e muito charmosinho. Deus te abençoe e te proteja meu filho. Te amo”, escreveu.

Ela já havia postado, no último dia 21, uma foto de Manuela toda de amarelo e sorridente, com a legenda “Que seu dia seja iluminado assim como o sorriso de Manuela”.

Arthur atualmente tem seis anos e é filho da apresentadora com João Marcelo Boscoli, ex-marido dela.

Veja a publicação: