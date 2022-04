Miss Stefanie Cohen vai representar o Brasil em concurso de miss na Costa Rica

A miss Stefanie Cohen vai representar o Brasil no Concurso de Miss Reina Internacional de Las Américas, na Costa Rica. Foto: Instagram/@cohenstefanie

A miss paulistana Stefanie Cohen vai representar o Brasil no Concurso de Miss Reina Internacional de Las Américas, na Costa Rica, que tem representantes de todos os países da América Latina.

Se preparando com Silvio Pompeu, um dos gurus das passsarelas, a miss explica que o processo para o concurso tem diversas etapas: “Passamos por prova de corpo, entrevista, são várias etapas em que todos os dias somos avaliadas”.

Em seu perfil no Instagram, Stefanie comemorou o convite e publicou um longo texto de agradecimento.

"Tenho certeza que será uma etapa extremamente desafiadora, com mulheres incríveis de toda a América - mas 'a mulher brasileira' será representada. Somos fortes, guerreiras e intensas. Somos muito mais do que belas. Muito mais do que um corpo. Acordamos cedo e batalhamos, somos mil e uma mulheres em um só corpo, somos 'borogodó'", escreveu em determinada parte do texto.