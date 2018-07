Miss queimada com ácido pelo namorado diz que está melhor: 'a estrada é longa'

. Foto: Reprodução/ Facebook

No início do ano, Gessica Notaro, ex-miss Itália, foi atacada por seu ex-namorado. Ele jogou ácido na cara da modelo de 28 anos. Na última quinta-feira, 9, 28 dias depois do ocorrido, ela postou um vídeo em suas redes sociais para contar sobre seu estado.

"Como vocês sabem, a estrada é longa, mas passei por dois procedimentos na pele e na próxima semana vou fazer um no olho", explicou Gessica. "Mas a perspectiva é positiva e gostaria apenas de dizer que estou recebendo manifestações de carinho incríveis". Ao final, ela agradeceu ao carinho de todos que torcem por ela.

No vídeo e na foto em que postou em seu Facebook, a modelo evita mostrar seu rosto.

Assista ao vídeo feito pela modelo (em italiano):