Miss Mundo 2019: Toni-Ann Singh, da Jamaica, é eleita a vencedora

A Miss Mundo 2019, Toni-Ann Singh, ao centro, ao lado de seu pai, Bradshaw Singh, e sua mãe, Jahrine Bailey. Foto: Facundo Arrizabalaga / EFE / EPA

A jamaicana Toni-Ann Singh foi eleita a vencedora do concurso Miss Mundo 2019 realizado neste sábado, 14. Durante a cerimônia, ela chamou atenção por cantar uma música de Whitney Houston.

A representante brasileira no concurso foi Elis Miele, do Espírito Santo, eleita Miss Brasil Mundo em setembro (clique aqui para conhecê-la).

A brasileira ficou entre as cinco melhores colocadas do Miss Mundo 2019, junto com a vencedora, Miss Jamaica, a 2ª colocada, Miss França, a 3ª colocada, Miss Índia, e a Miss Nigéria.

"Meu coração esté repleto de amor e gratidão. Muito obrigada por acreditarem em mim. Vocês me levaram a acreditar em mim mesma", comemorou a nova Miss Mundo, Toni-Ann Singh.

O Miss Mundo também divulgou as participantes em posição de destaque de algumas regiões do planeta. Na Oceania, a Miss Mundo Ilhas Cook, na Europa, a Miss Mundo França, na Ásia, a Miss Mundo Índia e, no Caribe, a Miss Mundo Trinidad Tobago.

Veja outras fotos de Toni-Ann Singh e assista à sua interpretação de I Have Nothing, de Whitney Houston:

Miss Universo 2019

Outro concurso de beleza bastante conhecido, o Miss Universo, ocorreu recentemente, em 9 de dezembro, tendo como vencedora a sul-africana Zozibini Tunzi.

Clique aqui para conferir fotos de todas as candidatas do Miss Universo 2019 e mais detalhes do concurso. Relembre também como duas brasileiras venceram o Miss Universo.

