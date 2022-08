'Miss Inglaterra': Finalista se torna primeira a competir sem maquiagem

Melisa Raouf, 20, é estudante de Política e vive no sul de Londres. Foto: Instagram/@melisaraouf

Em quase cem anos de história, o concurso de beleza Miss Inglaterra terá pela primeira vez em sua final uma competidora que se apresentará sem maquiagem: a estudante de Política Melisa Raouf, natural de Londres. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a competidora de 20 anos encantou os juízes com sua beleza natural na seleção, que foi realizada no início deste mês.

"Significa muito para mim, uma vez que sinto que muitas meninas, de diferentes idades, usam maquiagem porque se sentem pressionadas. Se alguém está feliz em sua própria pele, não deveríamos cobrir nossos rostos com maquiagem. Nossas imperfeições fazem de nós quem nós somos e é isso o que torna cada indivíduo único", disse Melisa.

"Aceitei recentemente que sou linda na minha própria pele, e foi por isso que decidi competir sem maquiagem. Com saúde mental sendo um tópico tão importante, quero fazer todas as garotas se sentirem bem. Quero remover todos os padrões de beleza. Sinto que todas as meninas são lindas do seu próprio jeito. Vou para a final de cara lavada. Adoraria usar minha plataforma de Miss Inglaterra para empoderar a beleza natural e eliminar esse pensamento tóxico", continuou.

Na semana passada, Melisa venceu uma recém-criada rodada do concurso em que as participantes não deviam usar maquiagem. Ela garantiu seu lugar entre as 40 competidoras que disputarão a final em 17 de outubro e decidiu manter o rosto lavado também na etapa decisiva. Caso ela vença a final, seguirá para a competição de Miss Mundo e diz que pretende não usar maquiagem.

Desde que participou da etapa do Miss Inglaterra, ela revelou que foi inundada por mensagens de apoio nas redes sociais. "Ouvi de garotas de todas as idades e de mulheres na faixa dos 40 e 50 anos que elas passaram a se sentir mais confortáveis em sua própria pele", relatou à BBC News.

Na etapa do concurso em que as candidatas precisaram ficar com o rosto sem maquiagem, ela pôde usar poucos produtos permitidos, como tônico facial, hidratante e protetor labial. "Aprecio a maquiagem como uma forma de arte e criatividade", ressaltou a jovem ao veículo.

A estudante está no segundo ano da graduação em política no King's College London e quer entrar para a diplomacia depois de se formar. Ela diz que as mulheres que competem ao seu lado têm uma gama mais variada de interesses e origens do que é frequentemente retratado. "Cada uma tem sua própria história", declarou Melisa à BBC.

O Miss Inglaterra, de propriedade da competição Miss Mundo, é um dos quatro concursos de beleza de cada uma das nações do Reino Unido que envia uma concorrente para o evento internacional a cada ano.

O Miss Mundo foi criado e organizado pela primeira vez no Reino Unido em 1951 pelo apresentador de televisão Eric Morley. Sua viúva, Julia Morley, tornou-se diretora da organização após a morte dele em 2000.