Miss Brasil 2020, Julia Gama é confirmada em 'Big Brother' latino: 'Vou mostrar quem realmente sou'

Julia Gama, Miss Brasil 2020 e Vice-Miss Universo, fala sobre expectativa para versão latina de 'Big Brother', o 'La Casa de Los Famosos'. Foto: Instagram/@juliawgama

Nesta terça-feira, 3, Julia Gama, ex-Miss Brasil e vice-Miss Universo, foi anunciada em um reality show no México. Considerado uma versão latina do Big Brother, La Casa de Los Famosos é um programa que reúne estrelas latinas. Com estreia marcada para a próxima terça-feira, 10, a modelo e atriz é a primeira brasileira a integrar o elenco.

Em entrevista ao Estadão, Julia conta como surgiu o convite para participar do programa, sobre como se sente em ser a primeira brasileira no reality e revela o que o público pode esperar de sua participação no La Casa de Los Famosos.

"O convite veio em 2020, logo depois que eu fui vice-Miss Universo, mas não deu para participar e agora renovaram o convite pra ser a primeira brasileira em La Casa de Los Famosos", fala.

A modelo não esconde a felicidade em ser a primeira brasileira a participar do programa, pois quando recusou o convite achou que a produção do reality escolheria outra pessoa do Brasil, mas eles decidiram esperar por ela para marcar esse feito.

"Eles esperaram para que eu pudesse participar e eu estou super feliz pela oportunidade de ficar confinada com 16 outros artistas de diferentes países, vai ser uma super experiência", conta.

Julia também fala que sente uma grande responsabilidade em representar o País no programa, mas a empolgação acaba sendo no mesmo nível. Além disso, o La Casa de Los Famosos acontece todo em espanhol, mas ela brinca que isso não será problema pois é a "la brasileira" da edição - que está decidida a representar o Brasil da melhor forma possível.

"Quero levar toda a garra, toda a força e toda a alegria dos brasileiros. Que seja uma oportunidade não só pra mim, mas que abra portas para que outros brasileiros conquistem espaço no mercado internacional. Já passou da hora do brasileiro ser considerado latino. É isso que eu quero: ser uma representante do Brasil para que o País seja mais lembrado e valorizado pelo mundo inteiro", diz.

A modelo também fala sobre o que o público pode esperar da sua participação no La Casa de Los Famosos, e ela conta que mesmo seus seguidores achando que ela é 100% perfeita, não é bem assim e que com reality terão a oportunidade de vê-la de uma forma mais natural.

"Tem uma expectativa de que eu seja perfeita o tempo todo, mas é longe disso... E lá na casa, 24h vigiada, não tem como fingir. Então o público vai conhecer uma Julia mais inteira, tanto o lado bom como ruim. Eles vão conhecer a Julia completa", fala.

Aos risos, ela completa que será uma Julia mais "desastrada e engraçada" também. A atriz enxerga essa oportunidade como a chance de se aproximar do público, que é o que ela realmente quer: "É uma Julia totalmente completa e vou mostrar quem eu realmente sou".

Além de querer representar o Brasil com toda força e garra, Julia Gama não dispensa o prêmio de US$ 200 mil (aproximadamente R$1.1 milhão). Foto: Marcelo Faustini

Além de querer mostrar quem é para o mundo, Julia Gama não esconde que o prêmio de US$ 200 mil, aproximadamente R$ 1.1 milhão, é o seu foco também. "Eu vou por esse prêmio. Não vou medir esforços para chegar até a final e trazer esse prêmio para o Brasil", fala.

O La Casa de Los Famosos começa na próxima terça-feira, 10, e é exibido nos Estados Unidos pela Telemundo. Já no Brasil é possível assistir no Hulu Live e em alguns canais fechados, mas também será possível acompanhar a participação da Miss em seu perfil no Instagram.