Miranda Kerr está grávida pela segunda vez

Miranda Kerr está grávida do segundo filho. Foto: Danny Moloshok/REUTERS

Mais um bebê vem por aí. A modelo australiana Miranda Kerr confirmou à revista Peple que está esperando seu segundo filho, fruto do relacionamento com o marido Evan Spiegel, dono do Snapchat. A modelo já é mãe de Flynn, de seis anos, cujo pai é o ex-marido Orlando Bloom.

Leia também: Miranda Kerr lança coleção em parceria com marca de jeans

"Miranda, Evan e Flynn estão muito animados para dar as boas-vindas ao mais novo membro da família", disse um representante em um comunicado oficial.

Miranda e Evan casaram em maio deste ano, em uma cerimônia íntima reservada aos amigos mais próximos e familiares.