Miranda Cosgrove comenta declarações de Jennette McCurdy em livro: 'Não imaginava'

Miranda Cosgrove atuou como a protagonista de 'iCarly' e retornou ao papel de Carly Shay no revival sem Jennette McCurdy. Foto: Mike Blake / Reuters

A atriz Miranda Cosgrove comentou sobre as declarações que Jennette McCurdy fez na autobiografia Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, lançada na última terça-feira, 9.

No livro, Jennette revela que sofreu abusos de um homem a quem se refere como "O Criador" no tempo em que trabalhou na Nickelodeon. Ela interpretou a personagem Sam Puckett nas séries iCarly e Sam & Cat.

A atriz chegou a receber uma proposta de suborno da emissora para que não falasse publicamente sobre a experiência na organização.

Em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, Miranda, que era protagonista de iCarly e agora retornou ao revival – que não conta com Jennette no elenco –, disse que não sabia das dificuldades que a amiga enfrentava.

"Quando você é mais novo, você está tão na sua bolha que nem pode imaginar que as pessoas ao seu redor estão enfrentando batalhas muito difíceis", disse ao jornal.

Quando as duas se aproximaram e ficaram mais velhas, porém, Jennette contou sobre os abusos que sofria. "Você não espera coisas assim da pessoa que faz todos rirem na sala", comentou.

Além dos abusos nos bastidores das gravações, a atriz também conta sobre a relação com a mãe, que a obrigou a se tornar uma estrela de televisão.

Com a pressão psicológica, Jennette desenvolveu ansiedade e auto-aversão, que mais tarde se transformaram em distúrbios alimentares, vícios e uma série de relacionamentos tóxicos.