‘Minhas filhas são livres para usar o cabelo da maneira que acharem mais bonito’, diz Gloria Maria

A jornalista Gloria Maria. Foto: Instagram/@gloriamariareal

Em um momento íntimo de família durante os festejos natalinos, Gloria Maria decidiu publicar uma foto em que aparece com a mãe, Edna, e as filhas Maria, de 11 anos, e Laura, de 10. “Ainda sobre o nosso Natal! Só levei a família no portão de casa! Noite feliz”, escreveu a jornalista na legenda da foto no perfil oficial dela no Instagram.

A imagem rendeu comentários de seguidores de Gloria, inclusive dando palpites em relação ao penteado do cabelo das filhas. “Te admiro para caramba! Eu só gostaria muito que você incentivasse suas filhas a assumirem seu cabelo natural. Eu também demorei muitos anos, mas foi a coisa mais maravilhosa que já fiz para minha autoestima”, escreveu uma fã.

Sem titubear, a jornalista retrucou: “Querida, você aprendeu a respeitar as pessoas? O que aconteceu com você e seu cabelo não é um problema nosso! Minhas filhas são livres para usar o cabelo da maneira que acharem mais bonito!”, disse. Gloria Maria ainda complementou o raciocínio. “Por favor, cuide do seu e da sua vida. As pessoas não são iguais. Respeite as diferenças! Cada vida é uma vida! Bom ano novo”, desejou à seguidora.

Espantada com a resposta de Gloria Maria, a seguidora decidiu se desculpar e justificou: “Saiba que eu também fui criada em ‘berço de ouro’, com pai africano, sempre em escola particular, o que sempre agrediu minha autoestima, apesar da bênção de ter um excelente aprendizado e ter me tornado médica como meu pai. Agora, adulta, pude reconhecer meus traços, minha ancestralidade e sou muito mais feliz por isso. Espero, do fundo do coração, que suas filhas possam ter op mesmo encontro que mudou minha vida”.