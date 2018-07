'Minha primeira permuta foi em troca de um galão de água', conta Thaynara OG

O canal de Julia Faria no YouTube recebeu Thaynara OG, influenciadora que ganhou fama graças a seus vídeos bem humorados no Snapchat. Na conversa, Thaynara falou sobre o início de sua trajetória como personalidade da internet e sobre como lida com os comentários negativos.

Leia também: Hugo Gloss e Thaynara OG falam sobre bullying que sofreram em campanha da Netflix

"Todo início é difícil, mas a minha primeira permuta foi em troca de um galão de água. Eu achei maravilhoso e disse: ‘Mãe, chegou essa proposta aqui, é um serviço que a senhora usa, toda semana quando pede um galão que custa R$ 17 para entregar aqui em casa, então, vai ser de graça, eu só divulgo o telefone da entrega’. Foi uma permuta maravilhosa, uma parceria que durou bastante tempo, até eu me tocar como as coisas funcionavam”, contou.

Depois disso, veio a fama e os convites para eventos mais importantes, ao lado de artistas renomados. Thaynara relembrou sua primeira grande festa, que foi na casa de Tatá Werneck. "Ela disse que seria só um bolinho, eu vi a Bruna Marquezine, a Sandy e pensei, ‘caramba, é o Criança Esperança na casa da Tatá Werneck’. Eram muitas pessoas fazendo coisas normais, a Sandy tomando um drink, a Tatá dançando até o chão, a Carolina Dieckmann dançando funk, então eu fiquei chocada com esse é só um bolinho dos famosos”.

Ela ainda relembrou um episódio em que ficou triste com os comentários negativos que recebeu. "Há dois anos fui voluntária em São Luís na Ação Global, aí um blogueiro inventou que estavam me pagando para fazer presença no evento que é totalmente voluntário e tive muitos comentários negativos. Isso me machucou demais. Eu lembro que estava lá na Festa do Pinhão e ao invés de estar feliz, eu estava chorando muito”.

Assista ao vídeo completo abaixo: