'Minha missão aqui está cumprida', diz Tiago Leifert sobre saída da Globo

Tiago Leifert apresentava o 'Big Brother Brasil' desde 2017 Foto: Globo /Victor Pollak

Tiago Leifert participou do programa Mais Você, nesta sexta-feira, 10. O apresentador deu detalhes sobre a decisão de sua saída da Globo em entrevista a Ana Maria Braga.

A emissora anunciou nesta quinta-feira, 9, que o contrato do comunicador acaba no dia 23 de dezembro deste ano. O último trabalho de Leifert será comandar 10ª temporada do programa musical The Voice Brasil.

"Minha grande epifania foi no ano passado, na pandemia, minha esposa estava grávida. Eu cheguei em casa 4h da manhã, ela acordou, me falou que o BBB estava demais e perguntou se eu não estava feliz. Eu disse que não, porque não fiz mais que minha obrigação. Eu dizia que comemoraria em maio, quando terminasse o programa, mas eu nunca comemorei, porque já estava preocupado com o próximo", explicou.

"Foi quando pensei: 'Quando vou declarar vitória? Quando vou comemorar?' Eu olhei pra trás e percebi que preciso ganhar em algum momento. Então pensei: 'É agora, minha mulher está grávida, tem tanta coisa que quero voltar a estudar'. Meu contrato estava acabando. Ou eu saía ou ficava mais quatro anos", afirmou.

"Estava no meio da pandemia, então a decisão mais lógica era eu continuar e disse pra Globo: 'Daqui um ano a gente conversa'. Esqueci isso, mergulhei no BBB 21 também, em nenhum momento ao longo da temporada pensei em desistir. A minha história era que, ao final de tudo, em julho desse ano, eu decidiria se sairia ou não. Optei por sair da Globo, porque acho que minha missão aqui está cumprida", disse.

Porém, Tiago foi surpreendido com a proposta de apresentar o programa Super Dança dos Famosos, em junho deste ano. O apresentador alega que gostou da experiência de "brincar de Faustão" e comentou sobre as expectativas para o The Voice Brasil.

"Vou conseguir curtir mais, porque sei que é meu último programa, não vou fazer nada de diferente. Estou muito emocionado, mas não quero que a temporada vire sobre mim. É sobre encontrar uma voz, para consagrar uma voz", declarou.