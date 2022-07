'Minha maior realização é ver minha família bem', diz Yarley sobre sucesso na internet

Conhecido pelo bordão 'trava na beleza', Yarley se diz grato por todo sucesso na internet: 'Mudou minha vida'. Foto: @sergiocyrillo_

Foi com um vídeo para aumentar a autoestima de Rayssa, sua irmã mais nova, e ajudá-la a combater o bullying que sofria na escola que Yarley Ara viralizou nas redes sociais e atualmente reúne seis milhões de seguidores apenas no Instagram. O influenciador e sua irmã ficaram conhecidos pelo bordão "trava na beleza", usado em um vídeo compartilhado nos Stories e que ajudou a mudar totalmente a vida que levavam no Ceará.

Mas não foi assim que Yarley comecou na internet. O criador de conteúdo já tinha um canal no YouTube e gravava até vídeos de perguntas e respostas para dar uma guinada no canal (mesmo que essas perguntas não fossem reais).

"Decidi fazer o canal no YouTube na mesma época que a Kéfera, Whindersson Nunes e Felipe Neto surgiram na internet. Eu tinha só 16 inscritos, pegava o celular das pessoas para inscrever cada um no meu canal. Eu fazia vídeos de pergunta e resposta, mas a verdade é que ninguém perguntava nada, eu que inventava as perguntas. Sempre gostei de gravar vídeos e falar das coisas que são do meu itneresse", fala Yarley, em entrevista ao E+.

Quando o vídeo com sua irmã viralizou, ele viu os 16 seguidores virarem milhões e logo teve a vida virada de cabeça para a baixo. "A partir do momento que viralizou, todo mundo acabou sabendo da minha vida da noite para o dia. Sabia quem eu era, de onde eu vim, onde morava... Foi bem assustador no começo, mas sou grato por tudo", diz.

Sobre o bordão "trava na beleza", Yarley conta que esse vídeo mudou sua vida e de sua família, e que o principal intuito não foi viralizar, mas sim ajudar sua irmã Rayssa a superar o bullying que estava sofrendo na escola.

"O 'trava na beleza' mudou minha vida por um motivo: o bullying que a Raissa sofreu. Tenho certeza absoluta que se não tivesse esse motivo, a minha vida não teria mudado. De uma situação triste e de preconceito, eu fiz com que a Titia Rayon [como é conhecida na internet] se animasse e não enxergasse o mundo daquela forma, porque ela é uma menina preta, do cabelo crespo e ela é única", conta.

Yarley revela que sua irmã não tinha mais vontade de ir pra escola por causa do preconceito que estava sofrendo: "Na escola ela tinha escutado que era uma 'macaca', que tinha 'cabelo pixaim'. Falavam do peso dela, do tamanho e isso a incomodava, começou a ser prejudicial pra ela porque não queria nem brincar mais".

Depois do "trava na beleza" foram surgindo outros vídeos que viralizaram e fizeram com que o perfil de Yarley crescesse dia após dia. Isso não o ajudou apenas a realizar seu sonho de trabalhar com a internet, mas também fez com que sua mãe Ariete Ara saísse do trabalho, mudou-se para São Paulo e conseguiu dar uma vida melhor para toda a sua família.

"Minha mãe trabalhava com serviços gerais e foi assim que ela criou a mim, a Raíssa e a Patrícia, que somos três filhos adotados. E eu falo que a minha maior conquista foi minha mãe não trabalhar mais, eu sou o provedor da minha casa atualmente. E eu falo que era pobre, pobre de marré, marré, marré... Se a gente não tivesse tudo organizado, ficava sem janta, sabe? Então a minha maior realização é ver minha família bem. Falar de sucesso é isso, da minha geladeira cheia, da conta de luz paga porque isso era muito difícil", diz.

De 2020 pra cá, toda a família Ara entrou para as redes sociais e coleciona milhares seguidores em seus perfis. A Rayssa, que é mais conhecida como titia Rayon, tem mais de um milhão de seguidores. Ariete, mãe de Yarley, Rayssa e Patrícia, já ultrapassa a marca de 400 mil seguidores e diverte o público com seus vídeos também. E Patrícia compartilha conteúdos sobre moda, treinos e humor (que está no dia a dia dessa família) com seus mais de 200 mil seguidores.