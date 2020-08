'Minha mãe se tornou uma criança', diz filha de Vanusa sobre Alzheimer

A cantora Vanusa Foto: Gabriela Bilo / ESTADÃO

Aretha Marcos, filha dos cantores Vanusa e Antonio Marcos, falou mais sobre como a doença de Alzheimer tem afetado sua mãe, em entrevista ao jornal Extra publicada nesta quinta-feira, 6.

"Minha mãe não tem mais cognitivo. Ela assistiu a minha reportagem na TV e não entendeu nada. Não tem mais como conversar com ela. Minha mãe se tornou uma criança, que às vezes fica brava", contou.

Em seguida, refletiu: "Ela merece uma vida maravilhosa. Não interessa que ela não saiba que eu sou a filha dela. Eu sei que ela é minha mãe".

"Não quero que minha mãe fique numa clínica para sempre. O Alzheimer é uma doença muito difícil. Como eu vivo hoje, não tenho como trazê-la de lá. A condição dela exige um cuidado maior e eu vivo só", continuou a filha de Vanusa.

Seu plano é juntar R$ 150 mil visando trazer sua mãe para morar próximo a ela e à sua irmã, Amanda: "é o suficiente para comprar o terreno e levantar minha casa. A primeira casa que eu sei que vou levantar vai ser a da minha irmã, para morar eu, ela e minha mãe"

A cantora Vanusa também é mãe de Rafael Vanucci, empresário do ramo sertanejo e vencedor da 2ª edição da Casa dos Artistas. No último domingo, 2, uma reportagem no Domingo Espetacular, da Record, trouxe a confirmação por parte de Aretha de que sua mãe estaria sofrendo com Alzheimer.