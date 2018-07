'Minha mãe me deu cigarro com 8 anos', relembra Tonico Pereira

Tonico Pereira Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / TV Globo

Durante conversa sobre a criação de filhos no Encontro com Fátima Bernades, o ator Tonico Pereira, 70, afirmou que não aplicaria em seus filhos o mesmo tipo de criação que sua mãe fez com ele.

Perguntado pela apresentadora sobre o que mudaria, respondeu: "Quase tudo. Acho que tem uma evolução, a gente tá aí num mundo contemporâneo que não é igual. Minha mãe me acobertava em coisas que seriam..."

"Minha mãe me deu cigarro com oito anos de idade. Eu trocava cigarro por tarefas domésticas, por exemplo", revelou.

Em seguida, concluiu: "Não é que eu ache isso moralisticamente mal, não. Mas tem defeitos. É a mesma coisa que a pessoa dizer que não se arrepende de nada. Nada mais burro do que não se arrepender de nada."

Tonico é pai de Thaia e Daniela, filhas que teve na década de 1970, além dos gêmeos Antônio e Nina, nascidos quando já tinha 57 anos de idade.

