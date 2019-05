'Minha joia partiu e meu corpo dilacerou', diz pai de Gabriel Diniz

O cantor Gabriel Diniz ficou conhecido pelo hit 'Jenifer'. Foto: Instagram/@gabrieldiniz

O pai de Gabriel Diniz, Cizinato Diniz, publicou um desabafo no Instagram na noite de quarta-feira, 29, sobre a perda do filho. O cantor sertanejo foi vítima de um acidente de avião nesta semana, no sul de Sergipe.

"Minha joia partiu e meu corpo dilacerou, mas Deus sabe tudo, reconstrói e renova tudo e todos, pois o amor que ele irradiava não tinha medida", escreveu ele na rede social. "Gratidão sem medidas a todos que fizeram e fazem parte da vida do meu filho", completou.

Wesley Safadão, que era sócio e amigo do cantor, demonstrou seu carinho por Cizinato. "O senhor é um exemplo de fé. GD [Gabriel Diniz] vai ser eterno para todos nós", afirmou.

Orgulhoso com o talento do filho, o pai compartilhou a homenagem que o YouTube fez ao sertanejo por ter conquistado mais de um milhão de seguidores na plataforma. Veja abaixo: