'Minha infância foi baseada na sobrevivência', diz Ellie Goulding

A cantora inglesa Ellie Goulding, 29, posa em sua casa em Londres Foto: Lauren Fleishman/The New York Times

A cantora Ellie Goulding revelou em entrevista ao jornal britânico The Guardian que teve uma infância difícil. A dona do hit "Love Me Like You Do" admite que poderia ter enveredado para caminhos duvidosos por causa de sua situação.

"Grande parte de minha infância foi baseada na sobrevivência, então parecia que eu estava me ferrando. Eu simplesmente não poderia aceitar. Meu melhor amigo é... Bem, eu acho que é um pouco louco. Ele usou muito ácido. Isso mudou seu cérebro", contou.

"Eu vi em primeira mão como eu seria se tivesse ido por outro caminho - e minha infância era realmente perfeita para ela. Eu ainda sinto que parte de mim é aquela menina, que poderia facilmente ir para o mundo obscuro e querendo estar fora de mim", acrescentou.

Entretanto, a cantora de 29 anos está emocionada com o seu sucesso musical, especialmente quando considera como sua vida se transformou nos últimos anos.

"Eu senti como se pudesse mudar o mundo. Mas às vezes a responsabilidade que eu tenho me faz pensar: 'Oh, eles descobriram. Eles descobriram que não sou nada especial'. Às vezes eu sinto que descobrirei que sou uma garota normal. Tem pessoas que pensam que sou incrível e outras que sou um lixo, e desta forma é realmente difícil acreditar que é boa. Mas há momentos ocasionais que tenho certeza que o que eu arquivei é bastante fenomenal, considerando meu passado", concluiu.