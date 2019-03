'Minha fé é maior que a dor', diz mulher de Arlindo Cruz após desfile

A Imperatriz Leopoldinense homenageou Zezé Di Camargo e Luciano com o enredo 'É o Amor... Que Mexe Com a Minha Cabeça e Me Deixa Assim - Do Sonho de um Caipira Nascem os Filhos do Brasil' e ficou na 6ª colocação no carnaval do Rio de Janeiro em 2016.









Foto: Tata Barreto / Riotur / Divulgação