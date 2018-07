Mindy Kaling está grávida de seu primeiro filho

Mindy Kaling é conhecida por seu papel na série 'The Office'. Foto: REUTERS/Jason Redmond

A atriz Mindy Kaling, conhecida por The Office, está grávida de seu primeiro filho, segundo o site E! News. A gravidez foi uma "surpresa inesperada", disse uma fonte próxima à atriz.

Em seu livro de 2015, o Why Not Me?, a artista já havia falado sobre ter filhos. "E se meus filhos forem muito jovens quando eu morrer, porque eu demorei muito para tê-los?", questiona.

Na época, a atriz disse, em entrevista ao Yahoo, que não estava planejando ter filhos, mas, "se for acontecer, vai acontecer".