Milton Nascimento anuncia datas extras para turnê de despedida

Milton Nascimento decidiu encerrar a carreira nos palcos com a turnê 'A Última Sessão de Música'. Foto: Marcos Hermes

Após vender mais de 35 mil ingressos em menos de duas horas, Milton Nascimento anunciou novas datas para a sua turnê de despedida. Os novos shows de A Última Sessão de Música vão acontecer em São Paulo e Rio de Janeiro.

O cantor anunciou as novas datas em seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, 19. Em São Paulo, as apresentações vão acontecer nos dias 24 e 25 de setembro, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas).

Já no Rio, a data extra será dia 5 de agosto, na Jeunesse Arena. Além disso, foi aberto um lote extra de ingressos para o show em Belo Horizonte, no dia 13 de novembro, no Mineirão.

As vendas de ingressos para as novas apresentações começam nesta sexta-feira (20), às 12h, neste link. O lote extra da apresentação no Mineirão já está com vendas abertas. Os ingressos que esgotaram custaram de R$140 a R$340.