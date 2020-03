Carnavalesco Milton Cunha dá orientações de trânsito em aplicativo de GPS

Milton Cunha fez uma participação no 'Tá no ar' Foto: Mauricio Fidalgo/ Globo

"Força e fé porque aqui vamos nós!" Essa é uma das maneiras que Milton Cunha escolheu para convidar os usuários do Waze para começarem o trajeto no trânsito. O carnavalesco anunciou nesta quinta-feira, 5, que gravou essa e mais 41 uma frases para dar direções no aplicativo de GPS.

As orientações para os usuários do app vêm cheia de irreverência e bordões do comentarista do carnaval brasileiro: "Vire à direita deslumbrantemente."

O recurso está disponível gratuitamente na ferramenta. Quem quiser encarar o percurso com as instruções deslumbrantes de Milton, basta selecionar a opção no Waze.

"Tá tudo bonitinho. Chegou a hora de irmos para a estrada!"