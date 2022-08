Milly Alcock trabalhava lavando pratos antes de conseguir papel em ‘A Casa do Dragão’

Milly Alcock interpreta a princesa Rhaenyra Targaryan em 'A Casa do Dragão'. Foto: Instagram/@millyalcock

A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, estreou no último domingo, 21, no HBO, e já está dando o que falar entre os fãs. Entre o elenco, um dos destaques é Milly Alcock, 22, intérprete da princesa Rhaenyra Targaryan. Apesar de o atual sucesso, a carreira como atriz nem sempre foi o suficiente para manter a artista, que precisou recorrer a outros trabalhos para complementar a renda familiar.

Ao Daily Telegraph, Milly contou que já fez alguns trabalhos na TV australiana, seu país. Contudo, antes de ganhar o papel de Rhaenyra, estava em uma função completamente diferente: “Eu estava lavando louças em um restaurante, morando no sótão da minha mãe”, relatou a artista.

Segundo ela, nunca imaginou que isso pudesse lhe acontecer. “Esse tipo de coisa não acontece com pessoas como eu, foi tudo muito rápido", justificou seu pensamento.

A notícia da aprovação na série foi dada por ligação. No momento, a atriz estava na casa de amigos, cozinhando o jantar. "Eu congelei, respirei fundo e perguntei ao meu amigo: 'Você tem vinho?'. Depois eu liguei para minha mãe", relembrou.

O que 'A Casa do Dragão' tem a ver com 'Game of Thrones'?

A Casa do Dragão se passa cerca de 200 anos antes de Game of Thrones. Ou seja, é uma prequela.

No início de Game of Thrones, a Casa Targaryen estava reduzida a dois membros: Daenerys (Emilia Clark) e seu irmão Viserys (Harry Lloyd), que almejava recuperar o Trono de Ferro, ocupado por sua família por séculos.

Mas a ele faltava um elemento fundamental da dominação dos Targaryen em Westeros, o continente fictício onde se passa GoT: dragões. Eles só reapareceram quando Daenerys ganhou três ovos de dragão em seu casamento com Khal Drogo (Jason Momoa). Só a partir daí ela pôde finalmente acreditar que poderia ocupar o Trono de Ferro e reviver a glória de sua família.

É um pouco desse passado brilhante dos Targaryen que aparece em A Casa do Dragão.