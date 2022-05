Millie Bobby Brown virá ao Brasil em evento com fãs

A atriz Millie Bobby Brown confirmou sua presença em evento em São Paulo. Foto: Instagram/@milliebobbybrown

Os fãs de Stranger Things já podem comemorar, porque poderão ver Millie Bobby Brown aqui no Brasil, em julho. A protagonista da série vai participar do UcconX (Universal Creators Conference Experience).

O evento vai acontecer entre os dias 27 a 31 de julho, no Complexo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. O evento geek pretende ser o maior festival da cultura pop da América Latina.

As atividades contemplam concursos de cosplay, feira de quadrinhos e, claro, painéis sobre cinema e streaming. Nas redes sociais do UcconX, a atriz comemorou sua visita ao Brasil:

"Oi Brasil, não vejo a hora estar de volta e ver vocês nos dias 30 e 31 de julho na UcconX. Amo vocês!" declarou em vídeo divulgado no Twitter do evento. Os ingressos já estão a venda por meio do site oficial do evento, com preços que variam entre R$ 125,00 (meia-entrada) a R$ 1.200,00 (passaporte).