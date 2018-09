Millie Bobby Brown homenageia vítimas de ataque em escola na Flórida

Atriz se disse privilegiada por ter uma voz que 'pode ser ouvida para fazer uma diferença positiva'. Foto: YouTube/Reprodução de 'Millie Bobby Brown's Meaningful Speech After First Blimp Win'/Nickelodeon

A atriz Millie Bobby Brown fez uma homenagem às vítimas do ataque a tiros, no mês passado, em um escola de Parkland, na Flórida, durante uma premiação do Nickelodeon no útlimo sábado, 24.

Ela compareceu ao evento vestindo uma camisa jeans com os nomes dos 17 jovens que morreram no atentado.

A vestimenta trazia ainda a frase March For Our Lives (Marcha por Nossas Vidas) nas costas, em referência à manifestação contra a violência armada nos Estados Unidos, que ocorreu no mesmo dia.

Na parte da frente da camisa, a frase Never Again (Nunca Mais) também fazia uma alusão ao pedido dos americanos para que ataques como aquele não ocorram novamente.

"As manifestações da Marcha por Nossas Vidas que ocorreram em todo o mundo hoje me inspiraram e impactaram a todos de uma forma ou de outra", disse Millie.

"Eu tenho a sorte de estar aqui esta noite para receber um prêmio como atriz [...] Eu tenho de estar aqui em cima e tenho o privilégio de ter uma voz que pode ser ouvida, que eu posso usar, esperançosamente, para fazer uma diferença positiva e ajudar a influenciar mudanças", completou.

Assista ao discurso completo abaixo:

No Instagram, a atriz também demonstrou apoio à marcha. "A Marcha por Nossas Vidas é uma oportunidade para todos nós para se solidarizar contra a violência armada. Nenhuma criança, jovem, pai ou professor deveria ter medo de andar na sua escola ou sala de aula. Essa é nossa chance de ser ouvido! Essa é nossa chance de fazer a diferença", escreveu Millie.