Millie Bobby Brown ganhará R$ 1,1 milhão por episódio na terceira temporada de 'Stranger Things'

A atriz Millie Bobby Brown renegociou o seu contrato com a Netflix e irá receber o equivalente aos atores adultos na terceira temporada de 'Stranger Things' Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven na série Stranger Things, terá um aumento expressivo no seu contrato para a terceira temporada da série. As gravações começam ainda neste mês e a atriz de 14 anos receberá US$ 350 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) por episódio, igualando o salário aos dos atores adultos da série.

Segundo o site TMZ, o contrato original de Millie pagaria somente US$ 25 mil (R$ 84 mil, aproximadamente) por episódio, mas agora o salário dela será igual ao de David Harbour, o xerife Jim Hopper na série, e superior ao de Winona Ryder, que faz o papel de Joyce Byers.

Os outros atores mirins da série: Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e Finn Wolfhard (Mike Wheeler) também tiveram seus contratos renegociados pela Netflix e receberão entre US$ 200 mil e US$ 250 mil (algo entre R$ 673 mil e R$ 842 mil) por episódio na nova temporada de Stranger Things, que deve estrear no início de 2019.