Millie Bobby Brown estaria namorando cantor mirim, diz site

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius Foto: Instagram / @milliebobbybrown | Instagram / @jacobsartorius

A atriz Millie Bobby Brown, 13, conhecida por interpretar Eleven, em Stranger Things, estaria namorando o cantor Jacob Sartorius, 15, de acordo com o site US Weekly.

Os dois estariam dando alguns sinais do relacionamento através de suas redes sociais. Em uma foto segurando um ursinho de pelúcia no Instagram, Millie escreveu: "Obrigado pelo urso!", ao lado de um coraçãozinho. O garoto, algum tempo depois, respondeu: "De nada", com outro coração.

Além disso, ambos teriam passado férias juntos, aproveitando a virada do ano no parque da Disney, na Flórida.