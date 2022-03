Millie Bobby Brown, de 'Stranger Things', faz primeira aparição pública com o namorado

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram o namoro em novembro de 2021 e apareceram juntos pela primeira vez no 'BAFTA 2022'. Foto: Tolga Akmen/AFP

A atriz Millie Bobby Brown apareceu em público pela primeira vez com o namorado, Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi. O casal anunciou o relacionamento em novembro de 2021, mas apenas no domingo, 13, os dois compareceram juntos a um evento.

Os jovens estiveram lado a lado na cerimônia de premiação da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão (Bafta), realizado no Royal Albert Hall, em Londres.

Essa foi a primeira vez que a estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, participou do Bafta. Ela apareceu com um vestilo exclusivo assinado pela grife francesa Louis Vitton e, além de posar com o namorado, Millie também foi clicada com a atriz Florence Pugh.