Millie Bobby Brown, de ‘Stranger Things’, desmente participação em filme da Marvel

Millie Bobby Brown, atriz de 15 anos. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Millie Bobby Brown desmentiu na quinta-feira, 11, sua participação no filme Os Eternos, da Marvel. Os rumores começaram após a Variety afirmar que a atriz estava entre os artistas do longa.

"Todo mundo acha que eu vou estar em um filme da Marvel, mas não que eu saiba. Minha família e eu não temos ideia, então eu só queria que todos vocês soubessem que eu não estou no filme até agora", disse em uma transmissão ao vivo, no seu perfil do Instagram.

Os Eternos faz parte do universo de quadrinhos da editora americana e conta a história de uma raça originada dos primeiros habitantes da Terra. A genética deles foi modificada por deuses do espaço para que se tornassem heróis.

Por enquanto, Angelina Jolie e Richard Madden estão confirmados no elenco, como Sersi e Ikaris, respectivamente. Não há previsão para o lançamento do filme.